Zwei betrunkene Radfahrer sind in der Kirchheimer Straße in Grünstadt Schlangenlinien gefahren und von der Polizei angehalten worden. Laut den Beamten fielen der Mann und die Frau in der Nacht zum Montag gegen 1.20 Uhr auf. Beide erreichten beim Atemtest Werte „jenseits der für Fahrradfahrende geltenden Grenze“ von 1,6 Promille, wie es im Polizeibericht heißt. Die Beamten ordneten Blutproben an. Deren Auswertung ist für die jeweils eingeleiteten Strafverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr entscheidend. Die Polizei weist darauf hin, dass bei 1,6 Promille oder mehr auf Fahrrad oder Pedelec eine Geld- oder Freiheitsstrafe, Punkte im Fahreignungsregister und möglicherweise der Verlust der Fahrerlaubnis drohen.