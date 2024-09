Mit Aktionen überall in Rheinland-Pfalz wirbt die Polizei um Nachwuchs, in Grünstadt haben sich zwei Beamtinnen dafür auf den Luitpoldplatz gestellt. Dort verrieten sie, an was viele Bewerber scheitern – und wie sich Schüler auf den Uniform-Job vorbereiten können.

Auch in Grünstadt