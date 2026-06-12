Aktuell kommt es nach Angaben der Polizei in der gesamten Vorder- und Südpfalz vermehrt zu betrügerischen Anrufen, bei denen unbekannte Personen zum Beispiel Notlagen von Angehörigen vortäuschen, falsche Gewinnversprechen abgeben oder sich als Amtsträger wie Staatsanwälte oder Polizisten ausgeben. Mit geschickter Gesprächsführung verunsichern und manipulieren sie ihre Opfer derart, dass sie teils hohe Geldbeträge und kostbare Wertgegenstände an die Täter aushändigen. Laut Polizei agieren die Täter äußerst geschickt und skrupellos und passen ihre Taktiken ständig an, sodass es jeden treffen kann. Die Beamten bitten daher um Mithilfe: Wer etwas Ungewöhnliches beobachtet oder den Verdacht hat, dass in seinem Umfeld aktuell ein solcher Betrugsfall stattfindet, soll umgehend die Polizei unter der Nummer 110 verständigen.