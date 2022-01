Die Polizei Grünstadt warnt abermals vor falschen Kollegen, die die Menschen am Telefon unter Druck setzen. Wie die Beamten berichten, ist es am Montag in Grünstadt in zwei Fällen zu Anrufen durch falsche Polizeibeamte gekommen. In beiden Fällen hätten die Täter durch geschickte Gesprächsführung versucht, Auskünfte über Wertsachen und Bargeldbeträge zu bekommen. „Die Angerufenen reagierten vorbildlich und beendeten die jeweiligen Telefonate ohne Auskünfte zu geben“, berichten die richtigen Beamten. Wenn ähnliche Anrufe bei Bürgern eingehen, sollten diese die zuständige Polizeidienststelle informieren. Präventionstipps zum Thema findet man im Web auf der Seite www.polizei-beratung.de.