Leiningerland. „Es ist unbeschreiblich, was für eine kriminelle Energie manche Leute an den Tag legen.“ Das hat Horst Gesell, stellvertretender Leiter der Polizeiinspektion Grünstadt, bei der jüngsten Sitzung des Kultur-, Sport- und Sozialausschusses der Verbandsgemeinde Leiningerland gesagt. Es sei nicht so, dass die Generation 60 plus überproportional Verbrechen zum Opfer falle, „aber es gibt bestimmte Straftaten, die nur ältere Menschen betreffen – wie etwa den Enkeltrick“.

Um Senioren auf Gefahren aufmerksam zu machen und ihnen Tipps zu geben, wie sie sich vor kriminellen Machenschaften schützen können, hat die Polizei Freiwillige