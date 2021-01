Zwischen dem Abend des Neujahrstages und dem Morgen des 2. Januar kam es in Eisenberg im Bereich der Tiefenthaler Straße zu einem Einbruch in eine Lagerhalle. Hierbei wurde nach Mitteilung der Polizei die Verriegelung der Eingangstür aufgebrochen und anschließend unter anderem Werkzeug entwendet. Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 06352/911-0 an die Polizeiinspektion Kirchheimbolanden zu wenden.