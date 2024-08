Fast wäre es am Dienstagabend in Altleiningen zu einem Zusammenstoß zwischen einem Pkw und einem Motorrad gekommen. Gegen 20.20 Uhr verließ ein Biker mit Sozius auf der K31den Ortsteil Höningen in Richtung der Kleinsägmühle. Laut Polizei sind ihm kurz nach dem Ortsausgang in der Linkskurve zwei Pkw entgegengekommen. Der hintere Wagen, ein schwarzer Toyota Yaris GR, hat ausgeschert, um das vordere Auto, einen dunklen VW-Kombi, zu überholen. Um einen Zusammenstoß zu vermeiden, hat der Motorradfahrer stark gebremst und so weit wie möglich nach rechts gelenkt. Der Toyota-Fahrer brach seinen Überholversuch ab und setzte sich knapp vor dem Bike wieder hinter den VW. Bei dem Kombi war die Heckklappe geöffnet. Eine Person hat im Kofferraum gelegen und offensichtlich nach hinten gefilmt. An dem Toyota war eine GoPro-Kamera angebracht. Die Polizei sucht Zeugen des Beinaheunfalls und Menschen, die Angaben zu den beiden Pkw und deren Fahrern machen können. Hinweise unter Telefon 06359 93120 oder per E-Mail an pigruenstadt@polizei.rlp.de.