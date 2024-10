Der 47-jährige Herr Sauder wird seit Mittwoch vermisst. Der Mann hat sich zuvor in Grünstadt aufgehalten, wie die Polizei informiert. Einen Vornamen teilt sie nicht mit. Sauder war zuletzt am Mittwoch gegen 10.30 Uhr in der Median Tagesklinik in Grünstadt gesehen worden. Seitdem ist sein Aufenthaltsort unbekannt. Da die Polizei bisher erfolglos nach dem Mann gesucht hat, ruft sie nun die Öffentlichkeit auf, dabei mitzuhelfen. Sie beschreibt Sauder als 175 Zentimeter groß, etwa 79 Kilogramm schwer, kurze dunkle Haare und kurzer dunkler Bart. Zuletzt hatte er einen schwarzen Pullover und eine schwarze Hose an.

Zeugenaufruf

Wer Hinweise zu Sauders Aufenthaltsort geben kann, soll sich bei der Polizei in Grünstadt melden unter Telefon 06359/93120 oder per Mail an pigruenstadt@polizei.rlp.de.