An der Einmündung Kirchheimer Straße/Talweg in Grünstadt ist es am Donnerstag gegen 12.20 Uhr zu einem Verkehrsunfall mit erheblichem Sachschaden gekommen. Wie die Polizei mitteilt, ist der Verursacher der Kollision, bei der rund 8000 Euro Schaden am Fahrzeug des zurückbleibenden Verkehrsteilnehmers entstanden ist, ohne anzuhalten durch den Talweg geflüchtet. Gesucht werden nun Zeugen, die einen getunten schwarzen Vierer-Golf mit weißen Felgen und Düw-Kennzeichen davonbrausen sahen und nähere Angaben zum Unfallhergang machen können. Diese melden sich bei der Polizeiinspektion Grünstadt unter der Telefonnummer 06359/93120.