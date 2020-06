Die Polizei Grünstadt sucht den Fahrer eines silberfarbenen Peugeots mit dem Kennzeichen DÜW-AI oder DÜW-AL. Der Fahrer des Wagens soll am Montagmorgen kurz vor halb sechs in Ebertsheim einen Unfall gebaut haben und danach geflüchtet sein. Wie die Beamten mitteilen, soll der Autofahrer auf einen Zweiradfahrer aufgefahren sein, der auf der Kreisstraße von Quirnheim kommend Richtung Eistalstraße unterwegs war und an der Einmündung zur Landesstraße hielt. Beim Aufprall entstand ein Schaden am Zweirad in Höhe von 200 Euro. Der Autofahrer floh in Richtung Eisenberg, ohne sich um den Schaden zu kümmern. Das Auto müsste im Frontbereich beschädigt sein. Hinweise an die Polizei unter Telefon 06359 93120.