Eine Streife der Polizeiautobahnstation Kaiserslautern hat am Dienstagnachmittag nach eigenen Angaben einen Fahrer kontrolliert, der seinen Audi gerade auf dem Parkplatz Entenpfuhl nahe Wattenheim an der A6 in Richtung Mannheim abgestellt hatte. Bei dem 35-Jährigen fiel den Beamten Alkoholgeruch auf, weshalb ein Atemalkoholtest gemacht wurde. Ergebnis: ein Wert von 2,4 Promille. Der Mann musste die Polizisten daraufhin zur Dienststelle begleiten, wo ihm eine Blutprobe entnommen wurde. Der Streife fiel außerdem auf, dass der Audi einige frische Unfallschäden an der Fahrerseite aufwies und beide Vorderreifen platt waren. Offensichtlich hatte der Fahrer unmittelbar vor seiner Pause auf dem Parkplatz einen Unfall. Die Suche nach dem Unfallort blieb bislang allerdings ergebnislos. Den Schaden am Audi schätzen die Beamten auf etwa 10.000 Euro. Zeugen, die Angeben zu diesem Auto oder einem Unfall, in das es verstrickt war, machen können, werden gebeten, sich bei der Autobahnpolizei Kaiserslautern unter der Telefonnummer 0631/35340 zu melden.