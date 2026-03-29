Ein Mann ist mit selbstgemaltem Kennzeichen durch die Pfalz gefahren – aber die Polizei ließ sich nicht täuschen. Nahe Grünstadt fuhr die 45 Jahre alte Person mit ihrem Wagen in eine Kontrolle. Dabei entdeckten die Beamten am Freitag das selbstgemalte Kennzeichen am Auto. Laut Polizeimeldung durfte der Mann anschließend nicht weiterfahren, und die Beamten beschlagnahmte das Kennzeichen. Gegen den Fahrer wurde ein Strafverfahren eingeleitet. Details zu dem gefälschten Kennzeichen teilte die Polizei auf Anfrage nicht mit.