Die Grünstadter Polizei hat am Montag gegen 18 Uhr in der Fußgängerzone einen gestohlenen Roller sichergestellt. Wie die Beamten mitteilten, wurde eine Funkstreife auf den geparkten Roller in der Innenstadt aufmerksam. Eine Überprüfung ergab demnach, dass der Roller in der Nacht von Freitag, 17. Dezember, auf Samstag, 18. Dezember, in der Bahnhofstraße gestohlen wurde. Bei dem Fahrzeug befand sich laut Polizei ein 35-jähriger Mann. Dieser beteuerte, den Roller erst vor wenigen Tagen gekauft zu haben. Die Ermittlungen hierzu wurden aufgenommen., heißt es vonseiten der Polizei weiter.