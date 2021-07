Aufgrund von Bürgerbeschwerden hat die Polizeiinspektion Grünstadt mit Unterstützung der Bereitschaftspolizei am Dienstag verschiedene Verkehrskontrollen durchgeführt. Unter anderem waren die Beamten in Asselheim, um allgemeine Verstöße und Geschwindigkeitsüberschreitungen festzustellen, und an der Kläranlage, um Fahrer aufzuspüren, die sich nicht an das Durchfahrtverbot halten. Die Bilanz nach der Kontrolle von mehr als 40 Fahrzeuge: 28 Mal es Beanstandungen, etwa wegen Verstößen gegen das Zeichen 250 (Durchfahrtverbot) und gegen die Gurtanlegepflicht sowie wegen Handynutzung am Steuer.