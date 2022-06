Die Polizeiinspektion Grünstadt hat am Freitag gleich zwei Betrugsversuche in Grünstadt und Bockenheim registriert, bei denen die Geschädigten jedoch umsichtig handelten und nicht auf die Masche der Halunken eingingen. Im ersten Fall erhielt der Geschädigte nach Angaben der Polizei mehrere Anrufe einer ihm unbekannten Nummer auf sein Mobiltelefon. Die weibliche Anruferin gab hierbei an von Interpol zu sein und forderte den Geschädigten auf, seinen Bruder, welcher im Ausland in einen Unfall verwickelt sei, durch Zahlung einer Summe von 20.000 Euro auszulösen. Der 57-jährige Geschädigte beendete umgehend das Gespräch. Im Laufe des Tages erhielt er noch weitere, gleich gelagerte Anrufe, wobei jedoch jeweils eine andere Nummer angezeigt wurde.

Ein weiterer Betrüger versuchte sein Glück, indem er die Geschädigte über WhatsApp kontaktierte und sich als deren Sohn ausgab. Er forderte sie auf, eine Rechnung für ihn zu bezahlen. Die 81-jährige Geschädigte schöpfte glücklicherweise Verdacht und kontaktierte ihren Sohn, wobei sich herausstellte, dass die betrügerische Nachricht nicht von ihm stammte.

Die Polizei warnt dringend davor, ohne vorherige Überprüfung der Plausibilität Überweisungen auf schriftliche oder telefonische Bitten anderer Personen vorzunehmen.