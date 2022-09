Umsichtiges Autofahren? Geht doch. Zumindest, wenn Hauptkommissar Jörg Ulrich und seine Truppe ein Auge auf die Straße haben. Am Mittwoch vor Schulbeginn haben sieben Polizisten die Autofahrer im Bereich der Dekan-Ernst-Schule in Grünstadt kontrolliert.

Ergebnis? Die zum Teil erschrockenen Fahrer achteten peinlichst genau darauf, ja nichts falsch zu machen, nachdem sie die Beamten gesehen hatten. Mit angezogener Handbremse wurde im Schneckentempo an der Schule vorbeigeschlichen. Wo sonst der Ton etwas rauer und das Tempo etwas schneller ist, herrschte nun Zucht und Ordnung. Ulrich, der bei der Polizei Verkehrssicherheitsberater ist, ließ es sich dennoch nicht nehmen, einige Elterntaxi-Fahrer zu ermahnen oder zu korrigieren. Dass die Grundschüler beispielsweise zur Fahrbahn und nicht zum Bordstein hin aussteigen, müsse schließlich nicht sein. Denn auch wenn es sich beim Südring um eine Einbahnstraße handelt: der Bereich der Parkbuchten ist schmal und bei der Hektik am Morgen ist es zuweilen gefährlich. Erst recht, wenn es einige mit der Einbahnstraße nicht so genau nehmen: Ein Falschfahrer war am Morgen nämlich auch unterwegs. Die Polizisten verteilten Informationsbroschüren und führten Gespräche – auch mit den Kindern. Deren Interesse am staatlichen Besuch war besonders groß, halfen ihnen die Polizisten doch auch dabei, ihre Fahrradhelme richtig einzustellen. Hauptkommissarin Bianca Kupferschmidt kam so mit vielen Schülern ins Gespräch. Es sei wichtig, Hemmschwellen abzubauen, sagte sie. Die Kinder müssten wissen, dass sie die Polizei immer ansprechen und um Hilfe fragen könnten. Und die Erwachsenen wurden wieder einmal daran erinnert, dass es sich nicht ziemt, zu schnell an der Grundschule vorbeizufahren.