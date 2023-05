Dass die Babyboomer das Rentenalter erreicht haben, sorgt an vielen Stellen für Fachkräftemangel. Auch die Polizei plagen seit Längerem Nachwuchssorgen. Deswegen wird an den Dienststellen kräftig die Werbetrommel gerührt. Die Grünstadter Beamten wollen ihren Beruf am Donnerstag jungen Menschen aus der Region näherbringen. Für die Aktion wird der Parkplatz vor der Polizeiinspektion in der Bitzenstraße abgesperrt. „Wir werden dort unter anderem einen Kontrollbus der Zentralen Verkehrsdienste und ein Dienstmotorrad präsentieren“, kündigt Einstellungsberaterin Sarah Kremer an. Mindestens sechs Kollegen aus verschiedenen Arbeitsbereichen der Polizei werden vor Ort Rede und Antwort stehen. Je nachdem, wie viele Interessierte kommen, wird es Einzelgespräche oder Vorträge für Gruppen geben. Kremer, die schon als Kind Kommissarin werden wollte, mag die Abwechslung ihres Jobs. „Kein Tag ist wie der andere“, sagt die 27-Jährige. Toll sei es auch, dass man immer mit Menschen zu tun habe. „Besonders schätze ich das Team. Wir sind wie eine Familie, gerade auch hier auf der Landdienststelle“, so Kremer, die seit 2018 bei der PI Grünstadt ist. Bewerber sollten gesund, mindestens 1,62 Meter groß und bei Studienbeginn maximal 33 Jahre alt sein. Keinesfalls dürfe der Kandidat vorbestraft sein, und er müsse hundertprozentig für die freiheitlich-demokratische Grundordnung der Bundesrepublik Deutschland eintreten wollen.