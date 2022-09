Ganz bewusst ein Rotlicht überfahren hat am Montag kurz nach 7 Uhr in der Früh ein 27 Jahre alter Taxifahrer. Dummerweise wurde er dabei beobachtet. Der Mann war auf der Kirchheimer Straße stadteinwärts unterwegs. Die Lichtsignalanlage am Bahnübergang zeigte Rot. Ein vor dem Taxi fahrender Pkw stoppte vorschriftsmäßig an der Haltelinie. Der 27-jährige hielt zunächst hinter seinem Vordermann, entschloss sich dann allerdings, an diesem trotz der sich zu schließen beginnenden Schranken vorbeizufahren. Ein hinter dem Taxi herfahrender Polizeibeamter auf dem Weg zum Dienst konnte diesen Vorgang beobachten. Nachdem sich die Schranken wieder geöffnet hatten, hat der Polizist den Taxifahrer an einer Tankstelle in der Kirchheimer Straße wiedergesehen und unterzog ihn einer Kontrolle. Es wurde ein Ordnungswidrigkeitenverfahren gegen den 27-Jährigen eingeleitet.