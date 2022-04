Einen Einblick in die Arbeit als Polizist geben die Einstellungsberater der Polizeiinspektion Grünstadt, Sarah Kremer, Elmar Langenstein und Sven Hasemann, am Mittwoch, 20. April, von 14 bis 16 Uhr im Weinstraßencenter in der Turnstraße 7. In einer Pressemitteilung heißt es, dass Fragen rund um den Arbeitsalltag, die Aufgaben der Polizei und den Einstellungskriterien beantwortet werden. Sollten nicht alle Fragen innerhalb der anberaumten Zeit geklärt werden, könnte die Veranstaltung noch verlängert werden, wie der Leiter der Polizeiinspektion Sigfried Doll im RHEINPFALZ-Gespräch mitteilt. Um vorherige Anmeldung gebeten. Die ist möglich per Mail an pigruenstadt@polizei.rlp.de oder telefonisch unter 06359 93120. Wer spontan vorbeikommen möchte, kann das aber auch tun. Mit verschiedenen Informationsveranstaltungen in der Region wirbt die Polizei derzeit um Nachwuchs. Noch bis Samstag, 30. April, läuft die Bewerbungsfrist.