Die Polizei hat am Wochenende vermehrt Tuningkontrollen im Donnersbergkreis durchgeführt. Am Freitagnachmittag wurde in Eisenberg an den Nebelscheinwerfern des Fahrzeugs eines 47-Jährigen gelbe Tönungsfolie entdeckt. Gegen 19.45 Uhr geriet ein 50-jähriger Autofahrer aus dem Kreis in eine Kontrolle in Eisenberg. Dabei konnte die Polizei feststellen, dass die Betriebserlaubnis nach Codierung der Fahrtrichtungsanzeiger auf Dauerleuchten (US-Standlichter) erloschen war. Schließlich fand man am Sonntag an einem dunklen Audi in Freimersheim ein nicht eingetragenes Luftfahrwerk in Kombination mit einer veränderten Rad-/ Reifenkombination. Alle Fahrer erwarte neben einem Ordnungswidrigkeitsverfahren mit einem empfindlichen Bußgeld auch eine Vorführung der Fahrzeuge bei einer amtlichen Prüfstelle. Die Kontrollen seien reine Routine gewesen, so Werner Schneider, Leiter der Polizei Kirchheimbolanden. Hinweise auf ein Tuner-Treffen habe es nicht gegeben. Prinzipiell sei „Tuning“ ein Problem, mit dem die Polizei immer wieder mal zu tun habe. Die Szene bestehe nicht nur aus jungen Leuten, sondern auch aus Menschen mittleren Alters: „Die geben oft etwas mehr Geld aus, um ihr Fahrzeug umzurüsten“. Er erwartet, dass Richtung Sommer wieder mehr Tuner unterwegs sein werden. Die Polizei wolle dann verstärkt kontrollieren.