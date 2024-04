Frische Beschädigungen an einem Fahrzeug hat die Polizei am Mittwoch auf einen Fall von Unfallflucht und Fahren ohne Führerschein gebracht: Eine 37-jährige Fahrerin eines Hyundai hatte der Polizei gegen 13.40 Uhr eine frische Beschädigung an ihrem in der Langgasse geparkten Pkw gemeldet. Eine Polizeistreife bemerkte schließlich vor Ort, dass der neben dem Hyundai geparkte Opel Astra korrespondierende Schäden aufwies. Weiterhin stellten die Beamten während der Unfallaufnahme fest, dass der 34-jährige Fahrer des Opel nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis ist. Da eine Zeugin angab, dass der Mann mit dem Opel kurz vor dem Eintreffen der Streife gefahren sei, wird nun wegen des unerlaubten Entfernens vom Unfallort sowie des Führens eines Kraftfahrzeugs ohne Fahrerlaubnis ermittelt.