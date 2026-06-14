Zu zwei Vorfällen ist es in der Nacht auf Sonntag bei einer Veranstaltung in Hettenleidelheim gekommen. Darüber informiert die Polizei. Gegen 1 Uhr gerieten aus bislang ungeklärten Gründen vier Personen derart in Streit, dass sich daraus eine handfeste Schlägerei entwickelte. Zumindest eine Person trug hierbei eine blutende Wunde im Gesicht davon, die medizinisch vor Ort versorgt werden musste. Im weiteren Verlauf der Nacht kam es gegen 3 Uhr unweit der Veranstaltung zu einem Angriff einer etwa fünf- bis zehnköpfigen Gruppe auf zwei Personen, wobei auch Pfefferspray versprüht worden sei. Außerdem sei einer Person ins Gesicht geschlagen worden. Ob und wie die beiden Vorfälle zusammenhängen, ermittelt derzeit die Polizei. Zeugen sollen sich bei der Polizei Grünstadt melden unter der Telefonnummer 06359 93120 oder per E-Mail an pigruenstadt@polizei.rlp.de.