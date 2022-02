Die Beamten der Polizeiinspektion Grünstadt erfahren derzeit viel Mitgefühl aus der Bevölkerung: „Die Menschen aus dem Leiningerland nehmen Anteil“, sagt Leiter Sigfried Doll. Bei einer Kontrolle im Kreis Kusel sind am Montag eine Polizistin und ein Polizist erschossen worden. Doll sagt, bei der Grünstadter Inspektion hätten zahlreiche Menschen telefonisch oder per Trauerkarte Beileid bekundet. Die Beamten würden auch bei Verkehrskontrollen merken, dass sich die Menschen mit ihnen solidarisierten: „Wir nehmen wahr, dass die Bevölkerung mit uns ist.“ Der Tod der Kollegen mache die Beamten betroffen, sagt Doll. „Es ist eine schreckliche Situation.“ Am Freitag gedachten 13 Grünstadter Polizisten und fünf Menschen aus der Bevölkerung in einer Schweigeminute vor der Inspektion der Toten. Dabei wurden auch Blumen niedergelegt. Die Trauerkarten und die Kondolenzbekundungen, die in Grünstadt eingingen, sollen ans Polizeipräsidium in Ludwigshafen übermittelt werden. Die Ludwigshafener Beamten werden die Zeichen der Anteilnahme an die Kollegen des Präsidiums Westpfalz in Kaiserslautern übermitteln.