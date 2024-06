Schreckmoment am Donnerstagvormittag: In der Grünstadter Fußgängerzone irrte ein junger Mann mit einem Messer in der Hand umher – wenige Tage nach dem Attentat von Mannheim. Aufmerksame Passanten verständigten die Polizei. Wie Beamte und Augenzeugen den Vorfall schildern.

„Macht euern Laden zu, lasst eure Kunden nicht raus. Da draußen ist einer mit einem Messer in der Fußgängerzone unterwegs“. So ein Anruf am Vormittag kann einem schon