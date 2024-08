Während bundes- und landesweit die Straftaten-Anzahl 2023 wieder anwuchs, ist sie im Leiningerland erneut zurückgegangen. Die Beamten der Grünstadter Inspektion haben im vergangenen Jahr 1882 Straftaten erfasst. 2022 waren es 2072 gewesen, die Statistik belegt also einen Rückgang um 9,17 Prozent. Zuletzt herrschte damit im Leiningerland sogar weniger Kriminalität als etwa in den Jahren 2020 mit 1984 Fällen und 2021 mit 2071 Fällen, obwohl da jeweils Corona-Lockdowns galten und auch Straftäter bremsten.

