Polarlicht dehäm: Beim Finnland-Urlaub vor einem Jahr stand jede Nacht die Jagd nach so einem Anblick auf dem Programm, berichtet die Eisenbergerin Kirsten Bläse. Nun hat sie das Phänomen „iwwerm Dunnerschberg“ beobachten können – und ein Foto noch in der Nacht auf Samstag an die Lokalredaktion geschickt.

