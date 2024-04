Was ist Demokratie? Und tun wir genug, um sie zu verteidigen? Über die Bedrohungen für unsere Demokratie – etwa Extremismus, Ungleichheit, Hass im Netz – und über Strategien, um Demokratie zu stärken, diskutiert Ministerpräsidentin Malu Dreyer mit den Teilnehmern der Veranstaltung „Demokratie sind Wir!“ am Montag, 29. April, ab 18 Uhr im Evangelischen Gemeindehaus, Philipp-Mayer-Straße 10. Um Anmeldung an wahlkreis@jaquelinerauschkolb.de oder 0152 07654256 wird gebeten.