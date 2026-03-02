Zunächst schien er die Einladung zu ignorieren. Nun aber hat auch der AfD-Bewerber angekündigt, dass er sich der Debatte mit seinen Konkurrenten in Grünstadt stellt.

Zur Podiumsdiskussion mit den Landtagskandidaten in Grünstadt an diesem Mittwoch hatten sich bei den Organisatoren zunächst nur fünf der sechs eingeladenen Bewerber gemeldet, vom AfD-Mann hingegen war keine Antwort eingegangen. Mittlerweile hat sich Philipp Pogoda aber doch noch angekündigt, der 32-jährige Servicetechniker aus Grünstadt wird daher neben Markus Wolf (CDU), Angela Hubach (SPD), Nikolaus Leendertz (Grüne), Götz Rittner (FDP) und Gülistan Melchior (Linke) ebenfalls auf der Bühne sitzen. Organisiert wird die Debatte überwiegend von der Leiningerland-FDP. Allerdings wollte sie daraus keine eigene Wahlwerbeveranstaltung machen, sondern eine neutrale Diskussionsplattform für alle Bewerber bieten. Mittlerweile hat sie sich mit den beteiligten Kandidaten darauf geeinigt, dass sie und ihre Parteien die anfallenden Kosten gemeinsam schultern. Die RHEINPFALZ-Lokalredaktion stellt die Moderatoren. Das Zusammentreffen der Kandidaten im Grünstadter Weinstraßen-Center beginnt am Mittwoch um 18 Uhr, auch die Zuschauer sollen sich mit Fragen in die Diskussion einbringen können.