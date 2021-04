Wegen heftigen Geschreis wurde die Polizei am Dienstag um 23.15 Uhr in die Neugasse gerufen, wo sie auf einen sichtlich aufgebrachten 32-Jährigen stieß, der nach wie vor herumbrüllte und an einer Hand blutete. Nach Polizeiangaben stellte sich heraus, dass der Mann zur Wohnung eines 21-Jährigen wollte, in der sich noch weitere Personen aufhielten. Da er nicht rein gelassen wurde, kam es zu einem Streit, bei dem der 32 gegen Türen getreten haben soll und sich schließlich Zugang zur Wohnung verschaffte. Dort gingen ein Tisch und eine Fensterscheibe zu Bruch, außerdem hatte ein 35-Jähriger eine Schwellung am Auge und eine aufgeplatzte Lippe und ein 24-Jähriger wies Rötungen im Gesicht auf, weil er wohl auch etwas abbekommen hatte. Was sich in der Wohnung genau zugetragen hat, muss die Polizei noch ermitteln. Der 32-jährige Störenfried erhielt jedenfalls einen Platzverweis.