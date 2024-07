Gernot Weber hat vor 25 Jahren das elterliche Weingut in Kindenheim übernommen, seit 2018 bieten er und seine Frau Maike Planwagenfahrten an. Gezogen werden die Gefährte von ihren Pferden. Doch seit die RHEINPFALZ Mitte Juni auf der Seite „Südwestdeutsche Zeitung“ über ein Behördenschreiben berichtet hat, wonach Kommunen die Sicherheitsauflagen für solche Fahrten genauer kontrollieren sollen, seien Kunden völlig verunsichert, sagt Weber. Die Nachfrage sei eingebrochen. „Die Leute, die eine Anzahlung bei uns gemacht haben, rufen an und fragen, ob sie ihr Geld zurückbekommen. Andere fragen, ob die Fahrten überhaupt noch angeboten werden. Dabei sind die Planwagenfahrten sehr wichtig, vor allem für die Neukundengewinnung“, sagt der Winzer.

