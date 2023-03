Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Die seit vergangenem Jahr gesperrte Brücke am Bergpfad im Norden Bockenheims soll zügig abgerissen und neu errichtet werden. Diesen Beschluss hat der Ortsgemeinderat am Mittwoch in der Emichsburg gefasst. Gerechnet wird mit Gesamtkosten von 100.000 Euro.

Bei einer Überprüfung aller Brückenbauwerke im Leiningerland im Februar 2020 hatte das Ludwigshafener Büro von Lothar Kreidemacher dem Übergang über den Kinderbach keine gute