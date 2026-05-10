Der Hang neben der frisch sanierten Kreisstraße nach Battenberg wird bei Starkregen ausgewaschen. Dabei ist ein Strand entstanden. Doch der birgt Gefahren.

Battenberg liegt zwar nicht am Meer. Aber „der Balkon der Pfalz“ hat plötzlich einen Strand. Die aufwendige Sanierung der K30, der einzigen Zufahrtsstraße zu dem hoch gelegenen Dorf, ist noch keine vier Jahre her und schon zeigen sich Probleme. Offensichtlich sind im Zuge des weit mehr als zwei Millionen Euro teuren Projektes bei der Entwässerung Fehler gemacht worden. Niederschlagswasser, das vom Burgberg herunterfließt, wird teilweise unter der Kreisstraße hindurch zur gegenüberliegenden Böschung geleitet, wo es dann aus den Rohren nach unten läuft oder – bei entsprechend starkem Regen – gar schießt. Dabei werden Erd-Partikel mitgerissen.

Zu dumm nur, wenn der Hang aus feinstem Sand besteht und keinerlei Halt hat. Mit jedem kräftigen Regenguss rutschen große Mengen des Materials mit hinab und sammeln sich dann am Fuß der Böschung. Das passiert besonders massiv in der Linkskurve der K30 direkt unterhalb der Burgruine, am Naturdenkmal Blitzröhren. Inzwischen hat sich dort ein metertiefes Loch in den Hang gefressen und unzählige Kubikmeter gelber Sand sind unten angekommen.

Der Hang neben der K30 unter der Burg weist die Böschung ein metertiefes Loch auf. Foto: Anja Benndorf

An die Stelle, wo jetzt der Strand entstanden ist, kommt man über einen Wanderweg in Verlängerung der Alten Straße unterhalb der K30. Mountainbiker, die hier hinuntersausen, dürften unsanft mit einem Sturz gestoppt werden.

Sorge um Haltbarkeit der Fahrbahn

Das ließe sich eventuell noch mit Warnhinweisen verhindern. Mehr Sorgen bereitet dem Bürgermeister Eric Bach die fortschreitende Unterspülung der frisch ausgebauten Kreisstraße beziehungsweise die Auswaschung der Böschung. Womöglich bricht die Fahrbahn irgendwann ein. Er fragt: „Was ist denn das für ein Starkregenkonzept?“ Augenzwinkernd meint er, man sollte das Ergebnis touristisch nutzen und erstellt mit KI ein Bild vom Battenberger Strand mit einer Beach-Bar und fröhlichen Menschen.

Mit KI lässt sich eine Beach-Bar an den neuen Battenberger Strand zaubern. Foto: Eric Bach/OHO

Angelockt hat die sandige Angelegenheit schon mal Fachleute vom Landesbetrieb Mobilität (LBM) aus Speyer. „Die Straßenmeisterei Grünstadt wurde von der Ausspülung in Kenntnis gesetzt und wir haben uns die Situation dann vor Ort angeschaut“, erläutert der LBM-Dienststellenleiter Martin Schafft auf Anfrage der RHEINPFALZ. Er versichert, dass es an der im Zuge der K30-Sanierung neu installierten Rinnenbordanlage, über die das Wasser nach unten abgeführt wird, nur an dieser einen Stelle zu einem Schaden gekommen sei.

Unterhalb dieser Linkskurve auf der K30 unter der Burg spült die gegenüberliegende Böschung aus. Foto: Anja Benndorf

„Es ist aber noch unklar, weshalb das dort passierte“, so Schafft.

Hangabwärts ist Untergrund nicht befestigt

Aber weshalb wurde der Untergrund des Hangs nicht stabilisiert? Der Behördenleiter verweist auf entsprechende Bodengutachten. Aufgrund der Empfehlungen des Sachverständigen sei das Erdmaterial im Bereich der Blitzröhren ausgetauscht und verfestigt worden. „Weiter hangabwärts gab die fachliche Beurteilung keinen Anlass für eine aufwendige und kostenintensive Dammstabilisierung, wofür auch großflächig vorhandener Bewuchs zu roden gewesen wäre“, erklärt er.

Hinsichtlich möglicher schwerwiegender Folgen für die Verkehrssicherheit beruhigt der Ingenieur: „Eine akute Gefährdung für die K30 sehen wir nicht. Gleichwohl besteht Handlungsbedarf.“ Eine Planung für die Instandsetzung und dauerhafte Verbesserung der Situation werde aktuell erarbeitet. Wann mit der Sanierung begonnen wird, welche Kosten sie verursacht und ob den Battenbergern dann eventuell wieder ein Umleitungsmarathon durch den Bischofswald droht wie beim Ausbau der K30, kann Schafft noch nicht sagen.