Nach der Diagnose ihres Sohnes hofften die Eltern auf Hilfe. Stattdessen sollte der Achtjährige nur noch teilweise unterrichtet werden. Wie es zu dem Fehler gekommen ist.

Was ihr Sohn in den vergangenen Wochen erlebt hat, macht die 35-Jährige aus Hettenleidelheim immer noch fassungslos: Er sollte aus heiterem Himmel teilbeschult werden. Nach den Osterferien dürfe der Drittklässler nur noch während der ersten beiden Stunden des Tages in den Unterricht kommen. Diese Information habe ihr Mann in einem Elterngespräch kurz vor Beginn der Ferien erhalten. Bei dem Termin sollte es eigentlich um etwas anderes gehen, sagt die Frau, deren Name zum Schutz der Familie anonym bleibt. Ihr Sohn habe kurz davor die Diagnose hyperkinetische Störung des Sozialverhaltens bekommen, eine Mischung aus ADHS und ausgeprägtem dissozialem Verhalten.

Diese Diagnose sollte der Grundschule Hettenleidelheim, die der Junge besucht, am besagten Tag schriftlich übergeben werden, um über Hilfsmöglichkeiten zu sprechen. Stattdessen sei ihr Mann vor vollendete Tatsachen gestellt worden. „Wir sind beide voll berufstätig“, sagt die 35-Jährige. Was sie dabei ärgert, ist nicht nur die Plötzlichkeit dieser Information, sondern auch der Faktor, dass dem Achtjährigen bisher nicht geholfen worden sei. „Es gab keinen Förderplan oder Nachteilsausgleich“, beklagt sie. Auch die Schulsozialarbeiterin habe nichts unternommen.

Probleme drehen sich im Kreis

Dabei haben sich die Anzeichen, dass dies nötig wäre, schon vorher angedeutet. „Mein Sohn ist ein impulsives Kind, flippt schnell aus“, berichtet die Mutter und fügt an: „Er hat zwar Freunde, aber Streit schaukelt sich hoch.“ Um die Probleme zu lindern, haben ihm seine Eltern bereits Kopfhörer gekauft, durch die er sich zu Hause besser konzentrieren könne. Gespräche mit der Schule über die Situation habe es auch schon gegeben, erinnert sich die 35-Jährige: In der zweiten Klasse habe ein runder Tisch stattgefunden, auch mit Vertretern des Förder- und Beratungszentrums und des Jugendamts. „Aber damals sah man keinen Anlass, etwas zu unternehmen“, so die Mutter. Zu dem Zeitpunkt habe die Familie bereits auf einen Termin beim Heiltherapeutischen Zentrum in Göllheim gewartet, der elf Monate später stattfinden sollte. Dort wurde der Achtjährige schließlich auch diagnostiziert.

Doch statt im Anschluss zu helfen, fiel die Entscheidung, das Kind nur noch partiell am Unterricht teilhaben zu lassen, bis eine Integrationskraft den Jungen unterstützt. Laut Mutter gab es dafür keine Begründung. Da taucht allerdings das nächste Problem auf: Den Antrag für die Integrationskraft müssen die Eltern beim Jugendamt stellen, allerdings geht das nur dann, wenn andere Maßnahmen vorher ausgeschöpft worden sind, zum Beispiel der Förderplan und der Nachteilsausgleich. Und genau das habe die Schule eben nicht getan, sagt sie – für die Familie eine hilflose Situation: „Wir hingen in der Luft.“

ADD bestätigt Vorwürfe der Mutter

Auf Nachfrage der RHEINPFALZ bei Schulleiter Jürgen Heckmann verweist dieser auf die Aufsichts- und Dienstleistungsdirektion (ADD). Er dürfe keine Auskunft geben. Nicole Pospich, die bei der ADD im Bereich der Schulaufsicht arbeitet und für die Schulen im Leiningerland zuständig ist, widerspricht. Er dürfe sich zwar zum konkreten Fall nicht äußern, aber durchaus zur Teilbeschulung. Pospich bestätigt, dass im Fall Hettenleidelheim etwas schief gelaufen ist und es dort keinen Förderplan für das Kind gegeben hat.

Der sei für eine Teilbeschulung nötig, und noch wesentlich mehr – wobei sie darauf aufmerksam macht, dass unterschieden werden müsse. Neben der Teilbeschulung, die auf einen längeren Zeitraum angelegt ist, gibt es auch die individuelle Beschulung für kürzere Überbrückungszeiträume. Letztere ist über die Grundschulordnung geregelt, Erstere über die Schulordnung für den inklusiven Unterricht. So oder so: Beide Formen sind laut Pospich darauf angelegt, das Kind „zeitnah wieder in den Regelunterricht“ zu integrieren.

Fachstellen sollen vorher helfen

Bis das aber eintritt, müsse viel passieren, betont sie. Im ersten Schritt stelle die Schule fest, dass das Kind immer wieder stört. Daraufhin gebe es Elterngespräche und es werden im „Bestfall“ verschiedene Fachstellen informiert, zum Beispiel die Schulsozialarbeit, das Jugendamt, der Schulpsychologische Dienst und der Integrationsdienst. Falls es dadurch keine Lösung gibt, brauche es einen Förderplan, mit dem die Eltern einverstanden sein müssen.

In dem stehen einzelne Hilfen wie ein Einzelplatz im Klassenzimmer, gesonderte Pausen oder eine Reduzierung der Schulaufgaben. Falls diese Schritte funktionieren, sei das Thema schnell erledigt. Sind die Eltern allerdings nicht einverstanden, drohen laut Pospich Ordnungsmaßnahmen, wenn das Kind weiterhin stört. Das bedeutet, das Kind werde bei Störungen aus dem Unterricht ausgeschlossen. „Aber das wollen wir vermeiden“, betont die ADD-Mitarbeiterin, denn das könne für das Kind belastend sein.

Keine Statistik zu Fallzahlen

Doch was passiert, wenn der Förderplan nicht hilft und sich die Situation verschlimmert? Dann kommt die ADD und damit auch die Teilbeschulung ins Spiel, sagt Pospich. Ziel sei, die Reize fürs Kind zu reduzieren und gleichzeitig andere Maßnahmen anzuwenden, die helfen. Dadurch könne der Unterricht wieder Stück für Stück hochgestuft werden. „Es ist wichtig, die Stunden zu steigern, um positive Erfahrungen zu schaffen“, sagt Pospichs Kollegin Marion Poh, die ebenfalls bei der Schulaufsicht arbeitet und wie Pospich knapp 40 Grundschulen betreut. Wie viele Fälle der Teilbeschulung es in Rheinland-Pfalz gibt, können die beiden Frauen nicht sagen: Die ADD führe keine Statistik. Aber sie sind überzeugt davon, dass es nur selten dazu komme, weil andere Schritte vorher schon fruchten. Wichtig sei es, die Eltern mit an Bord zu holen, so Pospich, denn alle Seiten verfolgten das gemeinsame Ziel, dem Kind zu helfen.

Das sieht auch die Hettenleidelheimerin so, fühlt sich aber von der Schule im Stich gelassen. Erst, als sie nach den Ferien mit einem Anwalt drohte, habe sich die Situation geklärt: im Gespräch mit einer Mitarbeiterin der ADD sei aufgefallen, dass die Teilbeschulung auf einen Fehler der Schule zurückzuführen war, so die Mutter. Ihr Sohn besuche den Unterricht inzwischen wieder regulär, außerdem gebe es nun einen Förderplan, sagt sie. Ob die Schule den nun umsetzt und dem Jungen hilft, müsse sich aber erst noch zeigen, sagt die Mutter. Das sei bislang noch nicht passiert.