Auf dem Dach des altehrwürdigen Leininger-Gymnasiums in Grünstadt wird seit Kurzem tagtäglich Strom erzeugt. Die Neue Energie Landkreis Bad Dürkheim GmbH hat eine riesige Photovoltaik-Anlage installieren lassen. Dabei waren manche Herausforderungen zu bewältigen.

m wahrsten Sinn Schule machen soll es – das Projekt in Sachen regenerative Stromerzeugung der Kooperationspartner Landkreis Bad Dürkheim und Pfalzwerke Ludwigshafen. Und welches Dach eignet sich dann besser als das einer Schule: Auf dem Neubau-Teil des Leininger-Gymnasiums (LG) in Grünstadt wurde eine rund 1100 Quadratmeter große Photovoltaik-Anlage (PVA) installiert. Wie Landrat Hans-Ulrich Ihlenfeld (CDU) betont, soll dieser Beitrag zur Energiewende nicht nur die Umwelt entlasten und wirtschaftlich Vorteile bringen, sondern auch Vorbildfunktion haben.

Um den Schülern bewusst zu machen, was 447 hocheffiziente Solarmodule über ihren Köpfen leisten, ist ein Monitor aufgehängt worden, auf dem vieles abgelesen werden kann. Etwa, dass seit der Inbetriebnahme der PVA am 8. Januar bis zur offiziellen Einweihung am 28. Mai rund 24 Tonnen Kohlendioxid eingespart wurden, was der Menge an Treibhausgasen entspricht, die bei 4,6 Umrundungen des Erdballs (184.913 Kilometer) mit einem Kleinwagen in die Luft geblasen würden. „Wenn wir 24 Tonnen CO2 in zehn Jahren der Atmosphäre entziehen wollen, müssten wir 1923 Bäume pflanzen“, sagt Ihlenfeld.

Alle kommunalen Dächer überprüfen

Die PVA auf dem Dach des Gymnasiums sei nach zwei Freiflächenanlagen auf einer Deponie in Ellerstadt mit 2,46 Megawatt das dritte Großprojekt der 2017 gegründeten Neue Energie Landkreis Bad Dürkheim GmbH. Die Gesellschaft, an der der Kreis und die Pfalzwerke zu je 50 Prozent beteiligt sind, habe sich zum Ziel gesetzt, den Ausbau der Energieerzeugung aus erneuerbaren Quellen kreisweit voranzubringen. „Wir prüfen die Dächer kommunaler Liegenschaften, ob sie für die Belegung mit Solarzellen geeignet sind“, berichtet Ihlenfeld. Teilweise seien sie jedoch nicht tragfähig und müssten vorher saniert beziehungsweise stabilisiert werden. Am Kreiskrankenhaus beispielsweise gäbe es lediglich auf dem Küchentrakt die Möglichkeit, eine PVA zu montieren. „Da ist aber noch die Wirtschaftlichkeit zu berechnen“, erklärt er vor Vertretern der beteiligten Unternehmen, wobei Abgesandte von Stadt und Schule fehlen.

Sabine Hörrmann, Abteilungsleiterin Erzeugung bei der Pfalzwerke AG, hebt hervor: „Die Energiewende muss dezentral erfolgen.“ Der Bau einer Anlage im Bestand sei immer mit einigen Herausforderungen verbunden, sagt Pascal Frey, neben Klaus Pabst gleichberechtigter Geschäftsführer der Neue Energie. Eine Hürde beim LG sei nicht nur gewesen, dass es permanent geregnet habe, meint er schmunzelnd.

Einige Hürden zu überwinden

Eine Schwierigkeit sei hier beispielsweise, dass es sich um ein sehr langes Gebäude handele und der Hausanschluss am anderen Ende sei. „Insofern war viel Kabel zu verlegen, und das entsprechend der Brandschutzauflagen.“ Die 447 Module seien in den Herbstferien innerhalb von vier Tagen befestigt gewesen. Was Zeit gekostet habe, sei die Elektroinstallation gewesen, so Frey. Den Altbau des LG zu belegen, sei vor allem aus statischen Gründen nicht möglich.

Investiert habe die Gesellschaft rund 240.000 Euro. „Das rechnet sich nur über einen hohen Eigenverbrauch“, erläutert der Geschäftsführer mit Blick auf die Einspeisevergütung von nur sieben Cent pro Kilowattstunde. Die Hälfte des auf dem LG produzierten Stroms werde von der Schule selbst genutzt, wobei es auch in den Ferienzeiten eine gewisse Grundlast gebe. Wie die ersten Betriebsmonate gezeigt hätten, funktioniere das trotz der Ost-West-Ausrichtung der Solarzellen. In den vier Wintermonaten seien allerdings nur 15 bis 18 Prozent des Jahresertrages zu erwarten. Ein Teil der anderen 50 Prozent des erzeugten Stroms solle spätestens ab kommendem Jahr in zwei Batteriespeichern aufbewahrt werden. „Dafür wurden Förderanträge über Kipki gestellt“, informiert Ihlenfeld. Über dieses „Kommunale Investitionsprogramm Klimaschutz und Innovation“ des Landes rechne er mit einer Zuwendung von circa 55.000 Euro.

Solarzellen werden in China produziert

Die Lebensdauer der Anlage gibt Pascal Frey mit 25 bis 30 Jahren an. Anschließend würde sie vermutlich erneuert werden. Laut Rudi Lehmayer, Geschäftsführer der SO.LE green energy GmbH aus Neulußheim, die die PVA installiert hat, sind 410-Watt-Module verwendet worden. „Vor zehn Jahren hätten sie noch 300 Watt gehabt“, verdeutlicht er den technischen Fortschritt. Lehmayer berichtet, dass die Solarzellen von einer in Italien ansässigen Firma in China produziert werden. Die benötigten Wechselrichter, die den aus der Sonnenenergie gewonnenen Gleichstrom in netzüblichen Wechselstrom umwandeln, kämen aus Deutschland.