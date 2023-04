Am Dach der Kita „Schatzinsel“ in Altleiningen treten seit langem immer wieder Defekte auf. Die Ursache dafür liegt in einer fehlerhaften Montage der Photovoltaikanlage, die vor rund 16 Jahren dort oben installiert wurde. Die Firma, die den Pfusch zu verantworten hat, nahm zwischenzeitlich Reparaturen vor, wie Bürgermeister Gunther Schneider (WG Dennhardt) berichtet. Auch in jüngster Zeit war einiges zu sanieren, kürzlich trat dann eine Undichtigkeit am Dach auf. Das Unternehmen kann jedoch nicht wiederkommen, da es im Dezember 2022 Konkurs angemeldet hat. Der Fachbetrieb, der daraufhin die Schadstellen untersucht hat, legte ein Angebot für die Instandsetzung in Höhe von knapp 64.400 Euro vor. „Die rückseitige Dachfläche muss teilweise abgedeckt werden, es sind neue Halterungen und Schienen für die Solarmodule anzubringen“, so Schneider. Da die Arbeit dringend erledigt werden muss, sollte der Gemeinderat den Ortschef ermächtigen, sobald weitere Offerten vorliegen, den Auftrag an den wirtschaftlichsten Bieter zu vergeben. „Diese Absolution wurde mir erteilt“, informiert Schneider im Nachgang zur jüngsten Ratssitzung. Allerdings solle vorab geprüft werden, inwieweit man die Haftpflicht der insolventen Firma in Anspruch nehmen könne. „Leider ist das Unternehmen nach dem Gesetz nicht verpflichtet, uns den Namen seiner Versicherung zu nennen“, sagt der Bürgermeister.