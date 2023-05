Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Sein Pfingstschwimmfest richtet der SC Delphin Grünstadt am 27. und 28. Mai im Cabalela in Grünstadt aus. Für den Club ist es ein teurer Wettkampfort.

Zuletzt ist das Pfingstschwimmfest immer im Waldschwimmbad in Eisenberg ausgetragen worden. Warum also in diesem Jahr in Grünstadt? „Die Wassertemperatur im Waldschwimmbad ist leider zu kalt