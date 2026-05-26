23 Vereine reisen an, das Cabalela platzt aus allen Nähten. Beim Pfingstschwimmen zählt jede Bahn – und die Jüngsten sammeln erste Wettkampferfahrung.

Zum 46. Mal hatte der SC Delphin am Wochenende zum internationalen Pfingstschwimmfest ins Cabalela nach Grünstadt eingeladen. Der Einladung waren 23 Vereine von nah und fern gefolgt. Parkplatz voll, Umkleiden voll und bei bestem Wetter Liegestühle und Badetücher auf dem Rasen des Allwetterbades.

Im Bad Gewusel – kleine und große Schwimmerinnen und Schwimmer warten gespannt auf den Start des Wettkampfs, bei dem auf sechs Bahnen à 25 Meter die Disziplinen Schmetterling, Rücken und Brust in 50, 100 und 200 Metern, Lagen in 200 und 400 Metern und Freistil in 50, 100 und 200 Metern sowie 1500 Meter bei den Herren und 800 Meter bei den Frauen und die Staffel geschwommen werden. „Auch in diesem Jahr haben wir wieder einen Einlagenwettkampf für die ganz Kleinen, die noch nie einen Wettkampf geschwommen haben“, erzählt Annette Seitz-Baaden, die Pressesprecherin des SC Delphin. Von 18 teilnehmenden Kindern der Jahrgänge 2017 bis 2019 sind lediglich vier schon im vergangenen Jahr beim Pfingstschwimmen geschwommen, für die 14 anderen Kinder ist es der erste Wettkampf. „Wir wollen ihnen die Gelegenheit geben, Wettkampfluft zu schnuppern und so spielerisch und mit den alten Hasen gemeinsam einen Wettkampf zu bestreiten“, sagt deren Trainer Reinhard Stierl.

Zu den „alten Hasen“ gehört ohne Zweifel die 12-jährige Selina Krah aus Grünstadt, die seit fast acht Jahren bei den Delphinen schwimmt und deren Lieblingsdisziplinen eindeutig Brust und Freistil sind. „Ich bin in der zweiten Leistungsgruppe und trainiere viermal pro Woche, davon dreimal im Wasser und einmal Athletiktraining“, erzählt sie. Auch Lilli Anders ist schon lange beim SC Delphin und hat beim Wettkampf ihren persönlichen Fan dabei: ihren Opa. „Mein Opa, Siegfried Anders, war früher auch ein Delphin und kommt mit seinen 80 Jahren immer noch ins Bad, wenn ich einen Wettkampf habe“, erzählt sie stolz.

Sie schwimmt in der ersten Leistungsgruppe und lobt den Zusammenhalt und die gegenseitige Unterstützung im Team. „Ich trainiere fünfmal pro Woche, davon viermal je zwei Stunden im Wasser und einmal Krafttraining“, verrät die 15-Jährige. Ihre Freundin Lena Dichtl habe sie zwar schon vorher gekannt, aber richtig kennengelernt und befreundet seien sie erst, seit sie gemeinsam bei den Delphinen schwimmen. „Besonders die Staffelwettkämpfe machen mir viel Spaß, da kommt es auf jeden einzelnen an, man strengt sich an für das Team“, betont sie.

Dass gleich beim ersten Lauf die elektronische Zeitmessung über den Computer kurzzeitig ausfällt, ist kein Problem. Die Zeitmesser, die sowieso zur Kontrolle an jeder Bahn stehen und von Hand mit Stoppuhr die Zeit stoppen, übernehmen routiniert, bis die elektronische Messung wieder funktioniert. Als Überraschungsgast tauchte unangemeldet, aber herzlich willkommen, Stadtbürgermeister Mimmo Scarmato im Cabalela auf und nahm auch eigenhändig einige Siegerehrungen vor. „Ich bin beeindruckt von der guten Stimmung hier und von der großen Anzahl der Schwimmerinnen und Schwimmer“, sagt er.

Der Schwimmer, der die meisten ersten Plätze abräumte, war Julian Kranz (2014) – er holte neun von zehn ersten Plätzen. Bei den Schwimmerinnen brillierte Polina Voitova (2009), die sich in sechs von acht Disziplinen den ersten Platz sicherte. Der Cheftrainer der Leistungsgruppe und sportliche Leiter des SC Delphin, Michael Dietz, war nur am Samstag kurz vor Ort im Bad, da er bereits seit freitags einige Schwimmer bei den Süddeutschen Meisterschaften in Stuttgart betreute. „Drei unserer Aktiven hatten sich für die Meisterschaft qualifiziert, die von Freitag bis Sonntag stattfand“, erklärt er.

Mara Griebe und Zygimantas Songaila hatten sich für 50 und 100 Meter Kraul qualifiziert, Pia Scheidel gleich für neun Disziplinen. „Da Pia aber vor den Meisterschaften krank wurde, konnte sie leider nicht antreten“, bedauert der Trainer. Griebe und Songaila seien im Rahmen ihrer Qualifikationszeiten geschwommen, die jedoch nicht für vordere Platzierungen gereicht hätten.