Die Kreisverwaltung Bad Dürkheim hat an Christi Himmelfahrt in Haßloch 28 Pferde versteigern lassen. Alle Tiere sind bei der Auktion, an der vor Ort auf der Pferderennbahn 80 und über das Internet 65 weitere Bieter teilnahmen, verkauft worden.

Die Pferdekäufer kamen aus ganz Deutschland. Die Kreisverwaltung Bad Dürkheim hatte die Tiere im März aus Carlsberg weggeholt, weil sie dort immer wieder ausgebüxt waren. Die Halterin sorgte trotz mehrfacher Aufforderung nicht für eine sichere Umzäunung. Für die Kreisverwaltung war die Pferdeversteigerung, die ein professioneller Auktionator für sie vornahm, eine Premiere. Mit den Einnahmen soll ein Teil der Kosten gedeckt werden, die die Unterbringung auf anderen Pferdehöfen verursacht hat. Die Preisspanne lag zwischen 850 und 9500 Euro. Bericht folgt