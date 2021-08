Es sei Zeit für Veränderungen, sagt Martin Theobald. 20 Jahre war er Pfarrer der protestantischen Kirchengemeinde Asselheim/Albsheim/Mühlheim. Im November tritt er eine neue Stelle an und wird morgen in zwei Gottesdiensten verabschiedet.

„Anfänge und Abschiede gehören zum Leben“, weiß Martin Theobald. Nach 20 Jahren in Asselheim, Albsheim und Mühlheim sei nun der richtige Zeitpunkt gekommen, sich neuen Herausforderungen zu stellen, findet der 60-Jährige. „Ich habe mich hier wohlgefühlt und schätze die zugängliche Art der Menschen“, sagt der Pastor. Ein bisschen wehmütig und mit vielen schönen Erinnerungen im Gepäck blickt der gebürtige Kuseler auf seine Zeit im Leiningerland.

Sein Bestreben sei immer gewesen, Menschen miteinander zu verbinden. Die Fusion der Kirchengemeinden Asselheim, Mühlheim und Albsheim im Jahr 2013 sei ein Schritt in diese Richtung gewesen, sagt der Pastor, der die Dörfer erst einzeln betreute. Nun gibt es ein Presbyterium, einen Gemeindebrief und es finden gemeinsame Ausflüge und Gemeindenachmittage statt. „Das finde ich prima, dass es gelungen ist, die Dörfer zu einer Kirchengemeinde zu verschmelzen“, sagt Theobald. So könne ein besserer Austausch stattfinden.

In Asselheim gut aufgenommen werden

Auch den Austausch mit der katholischen Kirchengemeinde St. Peter Grünstadt und seinem katholischen Kollegen Martin Tiator schätzt der Pastor. Als er im Juni 2000 nach Asselheim kam, sei er von den Menschen gut aufgenommen worden. Zunächst teilte er sich die Stelle mit seiner Frau Dorothee Schwepper-Theobald, die jedoch in die Klinikseelsorge wechselte. Seither betreute Theobald die Kirchengemeinde allein.

An seiner Arbeit schätzt er die Vielfalt der Tätigkeiten: „Menschen in unterschiedlichen Lebensabschnitten begleiten zu dürfen, von der Taufe bis zur Hochzeit, das bereitet mir Freude. Aber auch Beerdigungen gehören dazu.“ Letzteres sei nicht immer einfach, insbesondere, wenn ein junger Mensch sterbe. Der Tod gehöre jedoch zum Leben. In diesen Momenten sei es wichtig, das Gottvertrauen nicht zu verlieren.

Menschen dort abholen, wo sie sind

In Krisensituationen fragten sich viele Menschen, weshalb etwas geschehe. „Natürlich muss ich darüber manchmal lange nachdenken, bevor ich antworte“, gibt Theobald zu und verweist auf Psalm 103, Vers 2: „Lobe den Herren, meine Seele, und vergiss nicht, was er dir Gutes getan hat.“ Er selbst erinnere sich auch immer wieder an diesen Psalm.

Theobald bewahrt sich sein Gottvertrauen, indem er versucht, sich „Gott in meiner eigenen Spiritualität zu nähern, im Gebet“. Aber auch Predigtvorbereitungen und Gottesdienste gehörten dazu. Der 60-Jährige will die Menschen dort abholen, wo sie sich befinden. Seine Mundartgottesdienste, unter anderem auf der Asselheimer Weinwanderhütte, seien immer gut besucht gewesen, erzählt er. Und jungen Menschen müsse man eine Alternative zum „normalen“ Gottesdienst bieten, sagt Theobald – etwa gemeinsame Nachmittage oder Kindergottesdienste.

Zuerst Informatik studiert

Viermal im Jahr hat Theobald, der auch an der örtlichen Grundschule unterrichtete, für die Schüler Gottesdienste gestaltet. Mit 20 Jahren Dienst in der nun fusionierten Gemeinde ist Theobald der Geistliche, der die Stelle in den vergangenen 80 Jahre am längsten besetzte. Das geht aus einem Handbuch der evangelischen Kirche hervor. „Deshalb ist es jetzt Zeit für einen Wechsel“, findet der Pastor, der tiefgründige Gespräche sehr spannend findet.

Dass er einmal Gemeindepfarrer sein würde, hätte Theobald nicht gedacht. Auch nicht, dass er Theologie studieren würde. Nach dem Abitur begann er ein Informatikstudium und zog es bis zum Vordiplom durch. Danach kam der Sinneswandel. Theobald, der aus einem christlich geprägten Elternhaus kommt, sagt: „Wenn man jung ist, weiß man oft nicht, wohin der Weg gehen soll. Ich habe festgestellt, dass mein Interesse nicht so sehr der Technik, sondern den Menschen gilt und den Fragen, die wir als Menschen gegenüber Gott haben.“

Dekan Kuntz gestaltet Abschiedsgottesdienst

Während des Studiums in Heidelberg sei keinesfalls klar gewesen, wohin die Reise gehen soll. Nach dem Abschluss 1990, folgten das Vikariat in Dörrenbach-Oberotterbach (Südliche Weinstraße) und die erste Stelle als Gemeindepfarrer in Elmstein-Iggelbach (Landkreis Bad Dürkheim). Danach nahm der Vater von vier erwachsenen Kinder die Stelle in Asselheim an – und zieht jetzt nach Albisheim/Pfrimm weiter.

Dekan Stefan Kuntz, der Theobald am Sonntag verabschiedet, bedauert seinen Weggang, sagt aber auch, dass 20 Jahre auf einer Pfarrstelle eine lange Zeit seien, für die der Kirchenbezirk Bad Dürkheim-Grünstadt dankbar ist. „Ich hatte mit Pfarrer Martin Theobald gern zu tun und schätze seine menschliche und umgängliche Art“, betont Kuntz. Aus allen Gesprächen sei erkennbar gewesen, dass ihm die Menschen in seiner Kirchengemeinde sehr am Herzen lagen – gerade auch die junge Generation.

Termin

Die Abschiedsgottesdienste in Mühlheim und Asselheim sind beide belegt, da nur eine reduzierte Anzahl an Sitzplätzen zur Verfügung steht. Ein Nachfolger für Theobald wurde noch nicht bestimmt.