„Lust und Laune verbinden die Leute nicht mit Kirche. Dieses Image haben wir uns hart erarbeitet.“ Das sagt Pfarrer Ludwig Burgdörfer aus Landau, bekannt aus seinen 30 Jahren beim Südwestrundfunk. Am Freitag versuchte er bei einer musikalischen Lesung in Grünstadt, Freude und Glaube zusammenzubringen.

Früher sei es eine Selbstverständlichkeit gewesen, dass Kinder getauft und konfirmiert wurden, doch die Volkskirche sei längst passé, weist Ludwig Burgdörfer darauf hin, dass inzwischen mehr als 50 Prozent der Bevölkerung der Institution Kirche den Rücken gekehrt haben. Der Gast des Freundeskreises der Stadtbücherei Grünstadt nennt im gut besuchten kleinen Saal des Weinstraßencenters ein Beispiel für den „fortlaufenden Erfolg“. Als er die Vertretung für einen Kollegen übernommen habe, sei er in dessen Gotteshaus auf eine große Gruppe Norddeutscher getroffen, die dort gerade an einer Führung teilgenommen hätten. „Nach dem Ausruf der Reiseleiterin: ,O, da kommt der Pfarrer!’ setzte eine entschlossene Fluchtbewegung ein“, erinnert er sich und analysiert: „Das bildet unseren Zustand ab: Wir sind nur noch ein Museum, antiquarisch interessant, aber sobald einer im Talar erscheint, muss man zusehen, dass man verschwindet.“ Letztlich habe er die Vertretungs-Andacht mit vier Personen gehalten.

„Der Glaube sieht alt aus“

Der 66-Jährige sinniert: „Der Glaube ist in Gefahr, ihm geht’s schon eine ganze Weile schlecht, er sieht alt aus.“ Kirche sei aber dazu da, die Menschen froh und munter zu machen. Begegnung sei alles, stellt Burgdörfer in seinem kürzlich auf SWR4 gesendeten Morgengruß „Feiner Zug“ fest. In einem ICE traf er auf einen Schwarzen, der ihm in einer Mischung aus Englisch und Suaheli begeistert erzählt habe, was seine afrikanische Heimat den Christen alles Gutes zu verdanken habe. „Am Frankfurter Hauptbahnhof hat er mich zum Abschied in Seelenruhe gesegnet, während die Schlange Mitreisender im Gang geduldig gewartet hat. Niemand hat gelästert oder gedrängelt. Manchmal ist es auch auf Erden wie im Himmel.“

Zum SWR sei er 1992 gekommen, weil sein damaliger Chef in der Rundfunkarbeit aktiv war, verrät Burgdörfer im RHEINPFALZ-Gespräch. Der Zuspruch sei erstaunlich groß „und ich habe einen enormen Echoraum“: Kurz nach der Ausstrahlung der knapp zweieinhalb-minütigen Andachten erhalte er bereits die ersten E-Mails, „überwiegend von Leuten, die mit Kirche nichts zu tun haben“. Es ergäben sich ganz viele Kontakte, mit manchen schreibe er sich über Wochen.

Das Radio als Chance

Das Radio biete, auch wenn man die Zuhörer nicht vor Augen habe, eine große Chance, „weil man weltlich über Gott redet“. In Präsenz in der Kirche habe er viel Neues ausprobiert, aber es sei ihm nicht gelungen, die Leute nachhaltig zu binden. Die Geschichte, die koloniale Hypothek, die Missbrauchsskandale stünden dem entgegen. Nicht einmal beim Tod habe die Kirche noch ein Alleinstellungsmerkmal, blickt Burgdörfer auf professionelle Trauerbegleiter. „Unsere letzte Möglichkeit, Menschen zu erreichen, ist glaubwürdige Lebenshilfe und Begleitung in Krisen. Als in Kusel die zwei Polizisten erschossen wurden, waren die Kirchen am nächsten Tag voll.“

Er selbst möge Kirche vor allem auch wegen der Musik und des damit verbundenen Spirits, sagt Burgdörfer, dessen Lesung vom Saxofonisten Guido Paliot mit Stücken wie „Black Coffee“ von Lacy Dalton und „Summertime“ von George Gershwin umrahmt wird. Während Corona sei man ohne den Tanz der Klänge nahezu gänzlich verhungert, findet der Geistliche und fragt in seinem Beitrag „Fabelhaft“: „Was ist das Menschliche der Menschen?“ Die Elster charakterisiert sie als diejenigen, die alles klauen, was glänzt, der Rabe als diejenigen, die immer alles schwarz sehen und die Eintagsfliege als diejenigen, die niemals Zeit haben. Schließlich beruhigt die Nachtigall: „Die Menschen singen! Sie machen nicht nur Krach, sondern auch Musik.“

Vor einem extrem kurzen Abendgebet stellt der Pfarrer ein längst vergessenes, Lebenslust abbildendes Medium in den Fokus – das Poesiealbum. Das bunte quadratische, teilweise mit Schloss versehene Büchlein habe sich für die Imageumfrage unter Mitschülern bestens geeignet, meint Burgdörfer augenzwinkernd und gibt ein paar Eintragungen zum Besten: „Erst wenn die Flüsse aufwärts fließen und die Hasen Jäger schießen, wenn die Mäuse Katzen fressen, dann erst will ich dich vergessen!“ oder „Eins bist Du dem Leben schuldig: Kämpfe oder suche die Ruh’! Bist Du der Amboss, sei geduldig, bist Du der Hammer, schlage zu.“ Der 66-Jährige ermutigt die rund 50 Zuhörer: „Blättern Sie mal wieder in dem Album. Das ist wie das Aufsuchen eines Raumes, in dem Sie lange nicht mehr waren.“