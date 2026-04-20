Der Termin ist sicherlich schon lange im Kalender markiert: Am 2. und 3. Mai finden im Leiningerland wieder der Pfalztrail und der Nature Walk statt.

Auf schmalen Pfaden, über Stock und Stein geht es Anfang Mai wieder durch den Wald und an Feldern entlang. Zum 13. Mal steht der Pfalztrail Leiningerland an und tags zuvor wird zum sechsten Walk geladen. „Laufen in der Natur macht Spaß und ist gesund“, wirbt Werner Majunke für das sportliche Großevent. Aktuell ist er der Vorsitzende des Carlsberger Vereins Pfalztrail, der sich 2012 unter seiner damaligen Ägide als Ortsbürgermeister gebildet hat und die Veranstaltungen mit Unterstützung von einem professionellen Unternehmen organisiert.

Zum dritten Mal im Boot ist die M3 GmbH & Co. KG aus Mannheim. Deren Geschäftsführer Christian Herbert ist guter Dinge, dass das Interesse diesmal deutlich größer sein wird als 2025: „Im vergangenen Jahr hatten wir knapp 1000 Teilnehmer beim Pfalztrail, momentan sieht es so aus, als kämen wir am 3. Mai auf rund 1200 Läufer.“ Für den Nature Walk am 2. Mai rechnet er mit etwa 500 Wanderern. Beide Veranstaltungen werden über verschiedene Distanzen angeboten und starten auf dem Gelände des TSV Carlsberg. „Für Kinder und Jugendliche bis 16 Jahre werden keine Startgelder erhoben“, so Herbert. Erstmals seien 50 Schulen im Landkreis Bad Dürkheim und im Donnersbergkreis angeschrieben worden. „Wir hoffen auf viele Jungen und Mädchen, die mitmachen wollen, und dann natürlich auch Verwandte mitbringen“, so Majunke.

Das Laufen im Gelände abseits asphaltierter Straßen sei absolut im Trend, weiß der M3-Chef. Das Besondere: Der Pfalztrail Leiningerland ist Teil des Engelhorn-sports-Trailcups, zu dem auch im Juli der Strahlenburgtrail in Schriesheim gehört und im September der Trailmarathon Heidelberg. Die Ergebnisse fließen in eine Gesamtwertung. „Das zieht Menschen aus ganz Europa an, weil die Punkte unter anderem auch Voraussetzung für die Teilnahme am Ultra Trail Mont Blanc sind“, erklärt Herbert. Der UTMB ist einer der härtesten Wettkämpfe in dieser Disziplin: über 171 Kilometer und 10.000 Höhenmeter.

Beim Pfalztrail gab es in den Anfangsjahren auch die Möglichkeit, einen Ultra Trail zu absolvieren. „Das war der prestigeträchtigste Teil unseres Events“, sagt Peter Dück, der sich mit einem kleinen, ausgebildeten Team um die Pflege und das Ausweisen der Strecken kümmert. Aber die 86 Kilometer lange Route seien stets nur etwa 130 bis 150 Sportler gelaufen und dafür habe der enorme Aufwand in keinem Verhältnis gestanden, verweist er auf die Genehmigungsverfahren, die mühsame Markierung der Wege, die große Anzahl an Helfern und an Verpflegungsständen. Schon ohne diese riesige Distanz sind es bei Trail und Walk zusammen neun Stationen, die im Wald aufgebaut, mit Speisen und Getränken versorgt und betreut werden müssen.

„Wir haben rund 190 Ehrenamtliche im Pool, von denen etliche schon bei der Premiere 2012 dabei waren“, erzählt Ulrike Volkenanand, die die Einsatzpläne erstellt. Viele der „Altgedienten“ wollten immer wieder die ihnen schon vertrauten Aufgaben übernehmen. Das vereinfache die Einteilung, weil nicht viel erklärt werden müsse. „Andererseits ist es diesmal nicht so einfach, die Leute zum Mitmachen zu motivieren, weil es sich um ein verlängertes Wochenende handelt“, so Volkenand, die dankbar für jeden weiteren Freiwilligen wäre (Telefon 0174 3150682, E-Mail anpfalztrail.verein@t-online.de).

Mehr Aufwand gibt es in diesem Jahr auch, weil der Start- und Zielbereich am Sportplatz am Wasserturm aktuell eine Baustelle ist. „Der TSV erweitert in Eigenleistung sein Vereinsheim“, erläutert Majunke. Deshalb müssten Duschcontainer und ein großes Zelt aufgestellt werden. Zu platzieren seien auch etwa 130 Verkehrsschilder. „Gesperrt wird aber nichts. Es gibt lediglich einige Halteverbote und an kritischen Kreuzungen werden Streckenposten aufpassen. Von den weiter entfernten Parkplätzen wird es einen Shuttleservice zum Veranstaltungsgelände geben. Und während der Läufe werden Radler auf Mountainbikes als „Lumpensammler“ fungieren, damit niemand verloren geht. Majunke erinnert sich schmunzelnd an den allerersten Pfalztrail: „Wegen eines Teilnehmers, der auf der Strecke ausgestiegen war, ohne sich abzumelden, rückte die Freiwillige Feuerwehr aus. Letztendlich fand sich der Vermisste bei seiner Oma auf dem Sofa.“ Details zu den Veranstaltungen und Anmeldung im Netz unter www.pfalztrail.de und unter www.nature-walks.de.