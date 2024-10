Seit August 2011 gibt es in Carlsberg einen Verein, der den Pfalztrail organisiert. Nun hat die Truppe einen neuen Vorsitzenden, dessen Name im Ort und seiner Umgebung wohlbekannt ist. Der Termin für die Neuauflage des sportlichen Großereignisses im nächsten Jahr steht bereits fest.

Trotz heftigen Regens in der Nacht zwischen dem Nature Walk am 4. Mai und Pfalztrail am 5. Mai seien beide Veranstaltungen in diesem Jahr ein voller Erfolg gewesen, sagte der bisherige Vorsitzende des Vereins Pfalztrail, Peter Dück. Die Wanderung wurde erstmals auf drei Strecken mit 54, 34 und 15 Kilometern Länge angeboten. Sie startete und endete – wie seit 2021 – beim TSV Carlsberg. Dafür seien 445 Teilnehmer registriert worden. Für den Pfalztrail, der mittlerweile nicht mehr im Herbst und nur noch in fünf Variationen mit moderaten Routen für alle Altersklassen zwischen 36 Kilometern und 800 Metern ausgeschrieben ist, hatten sich laut Dück 1006 Personen angemeldet.

Der scheidende Vereinschef lobte das Organisationsteam dafür, das Großereignis zusammen mit der neuen Partneragentur M3 aus Mannheim hervorragend gestemmt zu haben. „Zur weiteren Optimierung wollen wir künftig alle rund 100 Sportvereine und Schulen der Region im Vorfeld gezielt einladen“, sagte er vor der Vorstandswahl, bei der alle Posten einstimmig vergeben wurden. Sein Nachfolger wurde der Carlsberger Altbürgermeister Werner Majunke, der 20 Jahre lang die Geschicke des Dorfes gelenkt hat. Die nächsten Veranstaltungstermine werden im kommenden Jahr für den Walk Samstag, 3. Mai, und für den Lauf Sonntag, 4. Mai, sein.