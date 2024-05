Wegen des „Nature Walk Pfalz“ und des „PfalzTrail“, die am Samstag und Sonntag in Carlsberg stattfinden, wird mit einem höheren Verkehrsaufkommen gerechnet, so die Gemeinde. Es werden am Samstag etwa 500 und am Sonntag an die 1000 Sportler erwartet. Beide Veranstaltungen trügen zum positiven Image des Orts bei und sollten unterstützt werden. So wird ein verstärkter Pkw-Verkehr in Richtung der Parkplätze am Marianum, am Neuen Sauhäuschen und am Sportplatz in der Bergstraße herrschen. An beiden Tagen gelten Halteverbote im Böhlweg, im Kreuzweg ab Kreuzung Böhlweg in Richtung Sportplatz, damit der Parkplatz am Marianum reibungslos erreichbar ist. Am Sonntag besteht ein zusätzliches Halteverbot von 8 bis 13 Uhr in der Ramser Hohl sowie in der Hauptstraße zwischen Einmündung Ramser Hohl und dem Wirtschaftsweg Richtung Sauhäuschen. Weitere Infos unter www.carlsbergpfalz.de.