Bei den Pfalzmeisterschaften im Mehrkampf und Langstreckenlauf sicherte sich die kleine Delegation des Teams Grünstadt/Freinsheim zwei Meistertitel. Paul Kronemayer gewann den Dreikampf, Julian Schreiner (beide TSG Grünstadt) den 3000-Meter-Lauf.

Kronemayer (M12) machte es spannend. Er sprang mit 4,49 Metern genauso weit wie sein Konkurrent Alexander Meier vom ABC Ludwigshafen. Auch beim Wurf mit dem 200 Gramm schweren Ball erzielten beide mit 41 Metern die gleiche Weite. Die Entscheidung brachte der 75-m-Sprint, wo beide ihren Zeitlauf gewannen. Kronemayer war jedoch mit 10,65 Sekunden um die Winzigkeit von 0,03 Sekunden schneller. Das bedeutete, dass sich der Grünstadter mit 1245 Punkten und einem Vorsprung von drei Zählern den Pfalztitel sicherte.

Schreiner verbessert 39 Jahre alten Vereinsrekord

Einen souveränen Auftritt legte Julian Schreiner (M14) über 3000 Meter auf die Bahn. Fast sechs Runden lang lief er am Ende einer Vierer-Gruppe, bevor er sich mit einem Zwischenspurt an die Spitze setzte und sofort das Quartett sprengte. Sein Vorsprung wuchs bis zum Ziel auf rund zehn Sekunden an, auch dank eines eindrucksvollen Zielsprints über 150 Meter. Mit 10:50,01 Minuten lief der Grünstadter nicht nur zum Titel, sondern verbesserte auch den 39 alten Vereinsrekord von Uwe Diemer (10:55,20).

Die Freinsheimer Teilnehmer des Teams konnten sich ebenfalls gut in ihren jeweilige Altersklassen platzieren. Alvar Matsuura wurde Vizemeister beim Vierkampf, Jule Rehg gewann hier Bronze.

Beim Dreikampf belegten Aragon Matsuura und Alisa Weitz jeweils den siebten Platz, Jonas Langenfelder wurde Achter.