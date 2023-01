Sowohl die Sportlerinnen und Sportler der TSG Eisenberg als auch des Lauftreffs Eisenberg sind erfolgreich bei den Pfalzmeisterschaften in der Halle in das neue Jahr gestartet.

Am Samstag gingen in der Leichtathletikhalle in Ludwigshafen die Jahrgänge der U16 an den Start. Hier glänzte Emma Dörner (Jahrgang 2008) von der TSG bei ihrer ersten Meisterschaft. Überraschend holte sie sich die Silbermedaillen im 60-Meter-Sprint (8,63 Sekunden) und über die 300 Meter (46,38). Leon Schmidt (Jahrgang 2009) überzeugte ebenfalls. Mit übersprungenen 1,50 Meter holte er sich den Pfalztitel im Hochsprung. Mit jeweils dem dritten Platz im 60-Meter-Sprint und über die 60-Meter-Hürden war er am Ende nicht ganz zufrieden. Bei seinem ersten Wettkampf im Hochsprung überraschte auch Lukas Hunsinger mit übersprungenen 1,57 Meter (Platz zwei der Altersklasse M15).

Zweimal Gold in den Staffeln

Zum Abschluss des ersten Tages standen mit den Staffelwettbewerben die Höhepunkte auf dem sportlichen Programm. Hier gingen die Goldmedaillen an die TSG -Teams. Bei den Jungen gewann das favorisierte Quartett der Startgemeinschaft mit dem Nachbarverein LTV Bad Dürkheim in der Besetzung Hector Rett, Moritz Kößler, Justus Zierke und Leon Schmidt (49,92 Sekunden). Platz vier ging an Sander Kern, Lukas Hunsinger, Kai Baumbauer und Tim Kammerer (56,05). Aus dem Nichts dagegen gewann die Mädchenstaffel die Goldmedaille. Bei ihrem ersten Staffelwettbewerb holten sie in der Besetzung Amelie Hebestreit, Lina Monz, Laura Meyer und Emma Dörner in 58,12 Sekunden den Sieg.

Am Sonntag war dann die Altersklasse U18 an der Reihe. Bei fünf Starts holte die TSG Eisenberg fünf Medaillen – eine optimale Ausbeute. Hannes Ebener (Jahrgang 2006) gewann dabei zweimal Gold. In zwei taktisch geprägten Rennen über 800 Meter (2:11,72 Minuten) und 1500 Meter (4:49) ließ er den Konkurrenten keine Chance. Jakob Ebener (Jahrgang 2007) lief ebenfalls die 800 Meter und als Abschluss die 400 Meter. Im 800-Meter-Rennen reichten 2:16,68 Minuten für die Bronzemedaille, in sehr guten 57,02 Sekunden holte er den Vizetitel über die 400 Meter. Den Medaillenregen beendete Paula Ebener (Jahrgang 2006) mit der Bronzemedaille im Kugelstoßen. 9,47 Meter war am Ende der weiteste Stoß im zweiten Versuch.

Sehr gute Leistungen zeigten auch vier Athleten des Lauftreffs Eisenberg bei den Hallenmeisterschaften der Erwachsenen und U18. Astrid Eisenbarth, die über 400 Meter an den Start ging, erbrachte die beeindruckendste Leistung der Eisenberger.

Astrid Eisenbarth qualifiziert sich für die DM

Auch die Sportler des Lauftreffs Eisenberg waren erfolgreich. Mit einem Start-Ziel-Sieg distanzierte die 47-jährige Astrid Eisenbarth die mehr als 20 Jahre jüngere Konkurrenz über 400 Meter. In 66 Sekunden gewann sie den Pfalztitel und qualifizierte sich damit für die deutschen Senioren-Meisterschaften. Einen weiteren Titel errang völlig überraschend der 15-jährige Sem Spacek (U18). Den Pfalztitel holte sich das Lauftalent bei seinem ersten 400-Meter-Lauf souverän in 56,4 Sekunden.

Fabio Matheis verpasste über 200 Meter knapp eine Medaille. In 24,84 Sekunden wurde er Fünfter. Elena Matheis feierte nach überstandener Verletzung einen gelungenen Wiedereinstieg. Ihren Lauf in der U18 gewann sie konkurrenzlos in 72 Sekunden. Den Pfalztitel bekam sie trotzdem nicht, da sie später aufgrund einer Trittüberschreitung auf eine andere Bahn disqualifiziert wurde. Eine ärgerliche Erfahrung.

Beim Neujahrslauf in Ludwigshafen startete Regine Wagner über 6,3 Kilometer. Sie gewann ihre Altersklasse W50 in 31:58 Minuten. Auch sie war mit ihrer Leistung zufrieden. Nach langer verletzungsbedingter Wettkampfpause findet sie langsam zu ihrer alten Form zurück.