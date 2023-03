Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Nachdem im vergangenen Jahr nur für einige Altersklassen (männlich) die Pfalzmeisterschaften im Geräteturnen stattfanden, können 2022 nach fast drei Jahren Corona-Pause wieder für alle Jahrgänge Wettkämpfe um den Titel des Pfalzmeisters angeboten werden. Vier Turner der TSG Grünstadt wollen sich für die deutsche Meisterschaft qualifizieren.

Gastgeber ist am Samstag ab 10 Uhr die TSG Grünstadt in der Sporthalle in der Asselheimer Straße. Die TSG erwartet nach eigenen Angaben kleine und große Turner,