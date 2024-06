Es hat schon Tradition, dass der Rat in Bissersheim durch eine Mehrheitswahl und mithin ohne Parteilisten gebildet wird. Der bisherige Beigeordnete Frank Pfaffmann hat am Sonntag letztlich mit 171 Stimmen das beste Ergebnis geholt. Auch die Bürgermeisterin war unter den 34 Kandidaten.

Nach dem Rücktritt ihres Vorgängers ist Kerstin Ort-Bausbacher erst seit wenigen Monaten Bissersheimer Ortsbürgermeisterin, am Sonntag haben sie die Bürger mit 207 Ja-Stimmen (73,9 Prozent) in diesem Amt bestätigt. Ihr Name stand aber auch auf der Liste möglicher Ratsmitglieder. Dort bekam sie 161 Stimmen und landete hinter dem bisherigen Beigeordneten Frank Pfaffmann auf dem zweiten Platz.

Außerdem sind in den Rat gewählt worden: Marius Pollmer (150, bei der Bürgermeisterwahl im Januar war er Ort-Bausbacher unterlegen), Heinrich Krauß (145), Benno Heilmann (122), Hedi Wendel (112), Margaret Meijering ( 110) und Dieter Heilmann (100). Neu im Gremium sind damit Wendel, Meijering und Dieter Heilmann. Michael Baumann wurde mit 92 Stimmen der erste Nachrücker.

Die Wahlbeteiligung lag diesmal bei 76,2 Prozent und war damit höher als noch vor fünf Jahren (70,5).