Nach ruhigen Corona-Jahren will der PWV Ramsen wieder sichtbarer werden: mit neuer Spitze, neuen Rollen und Angeboten rund um die Hütte.

Der Pfälzerwald-Verein (PWV) in Ramsen will nach ruhigeren Jahren wieder mehr Bewegung in die Ortsgruppe bringen. Mit einer Neuorganisation zum Jahreswechsel reagiert der Verein nach eigenen Angaben auch auf eine schwindende Mitgliederzahl, die mit der Altersstruktur zusammenhängt.

Pfälzerwald-Vereine haben sich dem Naturschutz verschrieben, kümmern sich um die Markierung von Wanderwegen und bieten Wanderungen sowie Hüttenaufenthalte an. In Ramsen wurden dafür Zuständigkeiten neu verteilt und weitere Mitglieder eingebunden. An der Spitze gab es einen Wechsel: Der langjährige Vorstandsvorsitzende Christian Rübenacker gab sein Amt an den bisherigen Naturschutzwart Thomas Kreser ab. Rübenacker übernimmt nun die Aufgabe als Kassenprüfer, unterstützt von der zweiten Kassenprüferin Jutta Weiß. Auch die Stellvertretung wurde neu besetzt. Für den aus zeitlichen Gründen zurückgetretenen Jürgen Wachowski gewann der Verein Neumitglied Jürgen Tromp als stellvertretenden Vorstandsvorsitzenden. Wachowski bleibt dem PWV Ramsen als beratendes Mitglied erhalten.

„Natur schützen und uns an ihr erfreuen“

Im Amt bestätigt wurden Udo Wild als Schriftführer, Stefanie Wild als Wege- und Markierungswartin und Astrid Kreser als Rechnerin, die zusätzlich die Öffentlichkeitsarbeit übernimmt. Hüttenwart Kirk Christiansen und Naturschutzwart Markus Risler komplettieren das Leitungsteam, teilt der PWV Ramsen weiter mit.

Der neue Vorsitzende ist zugleich seit 17 Jahren Revierpächter in der Gemarkung Ramsen, wo auch die Ramsener PWV-Hütte steht. Mit seinem nebenberuflichen Kleinstunternehmen „Wild & Free – Naturabenteuer im Pfälzerwald: Wandern, Jagen & Entspannen“ bietet er nach Vereinsangaben rund um die Hütte naturkundliche Führungen und Events für Erwachsene und Kinder an. Thomas Kreser möchte nun mit seiner Jägerschaft und seinem Unternehmen positive Synergieeffekte beim PWV erzielen. „Schließlich wollen wir alle dasselbe: die Natur schützen und uns an ihr erfreuen“, sagt er.