Das Grünstadter Kreiskrankenhaus wird oft gelobt, aber es muss auch Kritik einstecken. Über einen Bereich schimpfen Patienten derzeit besonders oft.

Rund 3500 Gespräche hat der Patientenfürsprecher des Kreiskrankenhauses Grünstadt, Ferdinand Kolberg, im vergangenen Jahr an den Pflegebetten geführt. Dabei habe er gezielt nach der Zufriedenheit mit dem Aufenthalt gefragt, sagt er. Allen 8578 stationär aufgenommenen Patienten wurden zudem Fragebögen ausgeteilt. 841, also fast zehn Prozent der Betroffenen, haben sie beantwortet. Immer wieder gelobt werden laut Kolberg die ruhige Lage und die überschaubare Größe der Klinik, die entspannte familiäre Atmosphäre sowie die Zuwendung und Kompetenz des Personals. Aber es gibt auch Kritik.

So ist die Anzahl derjenigen, die das Grünstadter Haus nicht weiterempfehlen würden, im Vergleich zum Vorjahr von vier auf 17 gestiegen. Kolberg relativiert diesen Befund: „Das sind nur zwei Prozent aller ausgefüllten Fragebögen.“ Allerdings betrug dieser Anteil 2024 noch 0,6 Prozent. Neu seien Beschwerden über die Verpflegung. Sie ist umgestellt worden: Aus Kostengründen wird neuerdings darauf verzichtet, die Speisen vor Ort zuzubereiten. Stattdessen wird die Klinik nach dem System „Cook and chill“ mit auf sechs Grad gekühlten Mittagessen beliefert, die dann in Grünstadt portioniert und in Wagen auf den Stationen bis 75 Grad erwärmt werden.

Verpflegung bekommt keine gute Note

„Die Qualität der eingesetzten Lebensmittel und die Verköstigung insgesamt hat sich dadurch aus Sicht der Patienten keinesfalls verbessert“, so Kolberg. Die Verpflegung habe lediglich die Note 2,8 erhalten. Probleme seien auch entstanden, seitdem die Essensbestellungen elektronisch erfolgen und nicht mehr über Formulare, die in den Zimmern ausliegen. Der Patient diktiert einer Fachkraft mit Tablet-Computer seine Wünsche. „Als nachteilig wird empfunden, dass dies nun unter Zeitdruck geschehe und es keinen Beleg für das Bestellte gebe“, erklärt der ehrenamtliche Klinik-Mitarbeiter. Hierbei komme es häufig zu Fehlern: Mahlzeiten würden vergessen, verwechselt oder oder falsch temperiert.

Ferdinand Kolberg arbeitet seit vielen Jahren ehrenamtlich als Patientenfürsprecher am Kreiskrankenhaus Grünstadt. Archivfoto: Anja Benndorf

„Bei diesem Thema muss dringend gehandelt werden“, mahnt er an. Kolberg moniert auch, dass für Menschen mit anderen Ernährungsformen wie glutenfreie oder vegane Kost beziehungsweise besonderen Diäten ein Beratungsangebot fehle. Dass die Snack- und Kaffee-Automaten im Erdgeschoss, die nur Münzgeld akzeptierten, endlich ausgetauscht wurden, sei gut. Allerdings ließen sich die neuen Geräte ausschließlich mit Giro- oder Kreditkarte bedienen.

Kosten um rund 500.000 Euro reduziert

Verwaltungsdirektor Markus Kieser weist darauf hin, dass Automaten, bei denen sowohl in bar als auch per Karte bezahlt werden kann, deutlich teurer seien. Für die getätigten Anschaffungen seien bereits circa 10.000 Euro investiert worden. Zum vorherigen Thema erläutert er, dass die Ernährungsberaterin gerade gegangen sei. „Wir suchen aktuell Ersatz“, sagte er. Und mit der Umstellung bei der Verpflegung habe knapp eine halbe Million Euro gespart werden können. Auch sei die Umstrukturierung notwendig gewesen, um die Küche zu verkleinern. „So erhalten wir Platz, um die Notfallambulanz zu vergrößern“, schaut er auf die anstehende Modernisierung der Klinik.

Kostensenkung sei ebenfalls das Ziel gewesen, weswegen zum Jahresanfang eine neue Reinigungsfirma im Kreiskrankenhaus tätig wurde. Der Umfang und der Zyklus der Arbeiten seien geändert beziehungsweise reduziert worden, so Kieser. Offensichtlich bleibt das nicht ohne Folgen. Kolberg berichtete von einer steigenden Anzahl an Beschwerden über mangelnde Sauberkeit. Hierzu sagt der Verwaltungsdirektor: „Sechsmal die Woche wird komplett oder in Teilen gereinigt. Das sollte reichen, muss sich aber wohl erst einspielen.“ Auf jeden Fall seien Qualitäts-Checks eingeführt worden.