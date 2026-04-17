Zwei Filialen hat das Autohaus Christmann schon geschlossen, nun muss es ins Insolvenzverfahren: Wem der Chef die Schuld daran gibt und wie er die Krise überwinden will.

Seit mehr als 100 Jahren ist das Autohaus Christmann fest in der Region verankert. Jetzt ist es in Schieflage geraten. Nach einem entsprechenden Antrag hat das Amtsgericht Ludwigshafen ein vorläufiges Sanierungsverfahren in Eigenverwaltung über das Vermögen des Unternehmens angeordnet. Durch harte Restrukturierung soll der Peugeot-, Seat-, Kia- und Cupra-Händler zukunftsfähig aufgestellt werden. Erst Ende vergangenen Jahres hatte der familiengeführte Betrieb eine der beiden Niederlassungen in Worms und die Kia-Vertretung in Ludwigshafen auf Dauer geschlossen. Konzentriert auf das Mutterhaus in Grünstadt und den zweiten Standort in Worms sollte die Firma fit sein, die Talsohle zu durchschreiten.

Doch der Plan ging nicht auf. Geschäftsführer Markus Stiefenhöfer muss einräumen: „Leider reichten weder die massiven Kosteneinsparungen noch die finanzielle Unterstützung, die die Unternehmerfamilie auch in den letzten Monaten leistete, um unser Autohaus auf die alte Erfolgsspur zurückzuführen.“ Die Entscheidung, nun den gerichtlichen Weg der Sanierung einzuschlagen, habe er sich nicht leichtgemacht, sagt der Bankfachwirt. Die ökonomische Lage sei jedoch schlecht aufgrund verschiedener Ursachen. Stiefenhöfer nennt als externen Faktor insbesondere die 2024 und 2025 stark gefallenen Gebrauchtwagenpreise. Auch existiere bei den Neufahrzeugen ein enormer Wettbewerbsdruck, der sich nach der Pandemie noch verschärft habe.

Hoher Altbestand und lange Lieferzeiten

Die Nachfrage nach strombetriebenen Autos sei nach dem abrupten Entfall der staatlichen Förderung für E-Mobilität signifikant gesunken. Dadurch seien hohe Abschreibungen auf die Bestände notwendig geworden, was den Gewinn schmälere. Zudem fließen durch lange Verzögerungen bei den Lieferzeiten Einkünfte verspätet zu und die Absatzziele werden nicht erreicht. „Die beteiligten Kunden werden zeitnah persönlich informiert“, betont der 52-Jährige. Zusätzlich werde die Situation erschwert durch die von Herstellern regelmäßig geforderten Investitionen für ein einheitliches Erscheinungsbild (Corporate Identity) sowie den dramatischen Fachkräftemangel.

Christmann-Geschäftsführer: Markus Stiefenhöfer. Archivfoto: Anja Benndorf

Das 1922 als Reparaturwerkstatt in Kirchheim gegründete und seit 1989 in Grünstadt ansässige Autohaus Christmann hat noch 77 Mitarbeiter, darunter zwölf Auszubildende. Deren Gehalt ist aktuell über das bei der Agentur für Arbeit beantragte Insolvenzgeld abgesichert, wie Fachanwalt Jürgen Erbe von der bundesweit agierenden Kanzlei Schultze & Braun aus Achern erläutert. Der Jurist, der den Sanierungsprozess als vom Gericht bestellter vorläufiger Sachverwalter überwacht, stellt auch klar, dass Kundenaufträge wie gewohnt ausgeführt werden.

Zuversichtlicher Blick in die Zukunft

Stiefenhöfer hebt hervor: „Unter Abwägung aller Chancen und Risiken bin ich überzeugt, dass die Eigenverwaltung der richtige Weg ist, um unsere Firma nachhaltig zukunftsfähig auszurichten.“ Jürgen Erbe zeigt sich ebenfalls optimistisch, „dass die eingeleitete Neuausrichtung des Unternehmens im Eigenverwaltungsverfahren gelingen kann“.

Nach der Zeit der Unsicherheit gehe man gemeinsam mit großem Engagement und Zuversicht in diesen Prozess, so Stiefenhöfer, der als Geschäftsführer weiterhin operativ verantwortlich zeichnet. Unterstützt wird er dabei von der auf solche Fälle spezialisierten Kanzlei Die Schrittmacher aus Offenburg. Der beauftragte Rechtsanwalt Matthias Kühne sieht eine große Chance: „Die Rahmenbedingungen für eine Sanierung über das Eigenverwaltungsverfahren sind erfolgversprechend.“ Zusätzlich berät die Frankenthaler Prudentes Management GmbH das Autohaus.